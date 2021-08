Jay Pickett - Reprodução

Jay PickettReprodução

Publicado 01/08/2021 17:12

O ator Jay Pickett morreu, aos 60 anos, na sexta-feira, no set de filmagem do que seria seu próximo filme, "Treasure Valley". A notícia foi confirmada, neste domingo, pela página oficial da produção do longa no Facebook.

Jay ficou conhecido por seus papéis em "Port Charles" e "Paixão Perigosa". O ator teria morrido repentinamente enquanto se preparava para gravar uma cena.

Publicidade

"Não há explicação oficial para a causa de sua morte, mas parece ter sido um ataque cardíaco. Todos os presentes tentaram ao máximo mantê-lo vivo. Nossos corações estão partidos e lamentamos por sua família, que está tão devastada por esta tragédia chocante. Como muitos de nós sabemos, Jay era um homem incrível. Ele era gentil, doce e generoso", diz o post