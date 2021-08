Babu Santana - Reprodução

Publicado 01/08/2021 14:30 | Atualizado 01/08/2021 14:32

Babu Santana fez um "antes" e "depois" para mostrar visualmente a perda de 25 kg, graças a seu projeto de emagrecimento, desde que deixou o "Big Brother Brasil 20".



O ator recriou uma foto usando a mesma camisa do reality e escreveu: "Quem lembra dessa foto no BBB? Já se passou um tempinho e resolvi fazer a atualização dela. E aí, o pai tá on ou não tá?...", legendou.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Babu Santana (@babusantana)

"Nosso corpo deve ser celebrado. E a ideia deste projeto é justamente mostrar como podemos nos sentir melhores com exercícios, bem como isso reflete em nossa saúde física e emocional, gerando também um impacto na autoestima. Devemos lembrar que nosso corpo é morada, é o lugar que habitamos 24 horas. Isso preciso de afeto e cuidado", afirmou o artista em entrevista à revista "Marie Claire".