Ponteiro da seleção masculina de vôlei, Douglas Souza chegou a Tóquio de olho no bicampeonato - Reprodução/Instagram

Ponteiro da seleção masculina de vôlei, Douglas Souza chegou a Tóquio de olho no bicampeonatoReprodução/Instagram

Publicado 01/08/2021 11:14

Rio - Novo fenômeno das redes sociais, o jogador de vôlei Douglas Souza se pronunciou sobre os rumores de que teria sido vazado um vídeo íntimo seu. Com muito bom humor, o atleta de 25 anos, que representa o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, garantiu que a informação não é verdadeira e fez graça com a situação em seus Stories do Instagram.

fotogaleria

Publicidade

"Eu, linda, trabalhando, no meio do jogo, e o povo inventando fake news. Eu amei essa fake news, amei real. Imagina um videozão?", brincou o ponteiro da seleção brasileira. Em seguida, ele acrescenta: "A era Only Fans vai vir gente, aguardem, vou vender por US$ 20", afirmou, citando a plataforma de conteúdo adulto por assinatura. "Vocês assinem lá que vai ter vídeo meu e do meu namorado arrasando. Gente, que povo doente. Eu amei demais."

Douglas ainda comentou a vitória sofrida do Brasil sobre a seleção francesa, por 3 sets a 2 , e afirmou que pretende se afastar das redes sociais com a classificação para as quartas de finais. "Vou dar uma sumida das redes até alcançarmos nossos objetivos! Vou postar o horário dos jogos e os resultados. Continuem mandando energia positiva. A Final é logo ali", declarou em publicação no Twitter.

Publicidade

Confira: