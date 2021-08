Escalação do Fluminense para o confronto contra o Criciúma pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil - Foto: Divulgação/Fluminense FC

Escalação do Fluminense para o confronto contra o Criciúma pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil Foto: Divulgação/Fluminense FC

Publicado 31/07/2021 15:51 | Atualizado 31/07/2021 15:57

Rio - Neste sábado (31), o Fluminense encara o Criciúma, às 16h30, no Maracanã, pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Com desvantagem no placar, o Tricolor das Laranjeiras precisa vencer com dois gols de diferença.

Com a estreia do volante Nonato, o Fluminense terá mais uma peça de reposição para compor o elenco tricolor. No entanto, não terá ainda a presença do atacante Caio Paulista, que tem lesão no músculo adutor da coxa direita e vai desfalcar novamente o Tricolor das Laranjeiras.

Escalação do Fluminense: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe e Nenê; Luiz Henrique, Gabriel Teixeira e Fred.