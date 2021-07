Grupo Globo - Reprodução

Publicado 30/07/2021 13:31

Rio - O Fluminense tem cinco dias para quitar a dívida de R$ 617.628,73 com o ex-jogador Pedrinho. A decisão foi tomada pela Justiça após o caso ter sido julgado na 50ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro pela juíza Maria Alice de Andrade Novaes. A decisão não cabe recurso. As informações são do portal "Esporte News Mundo".

Com passagens importantes por Vasco e Palmeiras, Pedrinho passou, de forma apagada, pelo Fluminense em 2006, disputando apenas 18 jogos.



Atualmente o ex-jogador do Vasco é comentarista dos canais SporTV, ele entrou com o processo contra o Tricolor em dezembro de 2008 e na época cobrava R$ 20 mil.