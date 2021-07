Nonato é jogador do Fluminense - Reprodução Twitter

Nonato é jogador do FluminenseReprodução Twitter

Publicado 30/07/2021 11:14

Rio - O volante Nonato, de 23 anos, é oficialmente jogador do Fluminense. O Tricolor anunciou na manhã desta sexta-feira a contratação do jogador, que pertence ao Internacional. O jovem assina por empréstimo com o clube carioca até o fim do ano que vem.

"Me disseram que o grupo é muito acolhedor e estou muito animado para ajudar meus novos companheiros. Gosto do jogo intenso, de ter a bola no meio de campo. Minhas características são o passe e a visão de jogo. Espero que eu possa complementar com as qualidades dos meus companheiros. Vim pra ajudar e conquistar grandes coisas esse ano", afirmou o jovem em entrevista ao site oficial do Fluminense.



Nonato foi formado nas categorias de base do São Caetano e defendia o Colorado desde 2019. Ele chegou ao Colorado como jogador sub-20 e se profissionalizou no ano seguinte. Na atual temporada, o volante atuou em 19 partidas e fez um gol pelo clube gaúcho.