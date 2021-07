Apresentação de Nonato no Fluminense - Foto: Reprodução/Fluminense

Apresentação de Nonato no FluminenseFoto: Reprodução/Fluminense

Publicado 30/07/2021 18:26

Rio - Nesta sexta-feira (30), após o anúncio oficial do volante Nonato no Fluminense, por empréstimo junto com o Internacional até o fim de 2022, o jogador celebrou a chegada e afirmou estar muito feliz para representar o Tricolor das Laranjeiras na sequência da temporada.

"Aqui no Flu todos me receberam muito bem. Fui abraçado pelo grupo, já esperava isso. Já tinha amigos que trabalhei antes que estão aqui como Abel, Lucca, David Braz que eu já conhecia. Me disseram que o grupo era bem acolhedor, uma família muito unida. Cheguei e já consegui ver muito disso, estou muito animado para ajudar meus companheiros na sequência", disse Nonato.



O volante está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, e poderá ser relacionado pelo técnico Roger Machado para estrear com a camisa do Tricolor das Laranjeiras. O passe do jogador está fixado por cerca de 12,8 milhões, caso o Fluminense fique interessado em comprar o volante no final do empréstimo.