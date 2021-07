Fluminense divulga nota oficial sobre a interrupção de ornamentação no Maracanã - Foto: Divulgação/Fluminense

Fluminense divulga nota oficial sobre a interrupção de ornamentação no MaracanãFoto: Divulgação/Fluminense

Publicado 30/07/2021 17:15 | Atualizado 30/07/2021 17:18

Rio - Nesta sexta-feira (30), o Fluminense publicou uma nota oficial explicando o motivo da interrupção de ornamentação no Maracanã. Anteriormente, o portal "NETFLU", divulgou que houve uma briga entre torcedores durante a operação para colocar faixas e bandeiras no estádio.

Neste sábado (31), o Fluminense enfrenta o Criciúma, às 16h30, pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Para o duelo, o Tricolor das Laranjeiras possui uma desvantagem no placar e precisa vencer por dois gols de diferença para avançar às quartas de final do torneio.

Nota Oficial do Fluminense:

“Por conta de desentendimento ocorrido entre membros de torcidas organizadas do Fluminense na tarde desta sexta (30/07), no Maracanã, e baseada na solicitação da segurança do estádio, a diretoria do Clube decidiu interromper o trabalho de colocação de faixas e bandeiras nos setores Sul e Norte para o jogo deste sábado (31/07) com o Criciúma, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil”