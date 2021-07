Fluminense encara Criciúma com desvantagem no placar, no Maracanã. - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Fluminense encara Criciúma com desvantagem no placar, no Maracanã.Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 31/07/2021 09:00

Rio - Neste sábado (31), o Fluminense enfrenta o Criciúma, às 16h30, no Maracanã, pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Com desvantagem no placar, o Tricolor das Laranjeiras foi derrotado na primeira partida, no Heriberto Hülse, por 2 a 1 e precisa reverter o placar com dois gols de diferença.

Sob pressão, o técnico Roger Machado precisa reverter também o momento atual do Fluminense que chega com três derrotas consecutivas. Acontece que o Tricolor das Laranjeiras, além da Copa do Brasil, vai enfrentar ainda o Cerro Porteño, na próxima terça-feira (3), para avançar às quartas de final da Libertadores.

Por outro lado, o Criciúma está com a faca e queijo na mão, tendo apenas a obrigação de fazer mais um gol de diferença ou segurar o empate para disputar os pênaltis. Além disso, o Tigre pode faturar R$ 3,45 milhões, caso avance às quartas de final da Copa do Brasil, como premiação da CBF.

No caso do Fluminense, apesar de ter uma folha salarial fora da realidade da equipe catarinense, está em uma péssima situação financeira e, com o faturamento deste valor, pode auxiliar no pagamento de salários dos jogadores, como o caso de Nenê, Ganso, Hudson, Egídio, entre outros que possuem um dos maiores salários do Tricolor das Laranjeiras.

No currículo entre as duas equipes, são 24 partidas disputadas, com seis vitórias do Criciúma, quatro empates e 14 vitórias para o Fluminense. O jogo de ida das oitavas do Tricolor e o Tigre foi a sexta derrota do clube carioca, somente no Heriberto Hulse.

O Fluminense de Roger Machado pode contar com o retorno do centroavante Raúl Bobadilla, que não entra em campo há mais de um mês. A última partida do argentino naturalizado paraguaio, foi no empate com o Corinthians por 1 a 1, em São Januário, no dia 27 de junho. Desde a estreia na temporada, o jogador disputou 11 partidas e marcou um gol.