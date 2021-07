Drogas apreendidas após policial ser atropelado em Caxias - Reprodução

Drogas apreendidas após policial ser atropelado em CaxiasReprodução

Publicado 30/07/2021 15:51

Duque de Caxias - Um sargento da PM foi atropelado em uma tentativa de abordagem a um carro roubado na Rodovia Rio Magé, altura do bairro Nova Campina, em Duque de Caxias, na manhã desta sexta-feira, 30. De acordo com as informações, o policial foi socorrido ao Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, dando entrada desacordado com ferimento na cabeça e em estado grave.



A Polícia não confirmou se a lesão foi por perfuração de arma de fogo, já que houve tiroteio durante o incidente.



Os criminosos abandonaram o veículo no início da Avenida Coronel Sisson e conseguiram fugir em um outro carro branco. Os policiais ainda apreenderam: uma pistola, munições, granadas, e drogas.

O caso foi registrado na delegacia da região.