Trio é preso em Duque de CaxiasReprodução/PM

Publicado 30/07/2021 14:11

Duque de Caxias - Policiais militares do 15º BPM prenderam três suspeitos durante uma ação na Rodovia Rio Magé, na altura do Parque Paulista, em Duque de Caxias, nesta sexta-feira, 30. De acordo com a polícia, na ação foram apreendidos três veículos roubados, uma granada, dois rádios transmissores e diversos materiais entorpecentes.



A ocorrência foi registrada na delegacia da região.

Preso com granada

Um homem foi preso portando uma granada em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A ação foi feita por policiais militares do 15º BPM.



Segundo informações, além do material explosivo, um rádio transmissor também foi apreendido pelos agentes, no bairro Jardim Gramacho. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia para registro .