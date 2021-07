Amigos criam delivery de churrasco e fazem sucesso no Rio - Divulgação

Amigos criam delivery de churrasco e fazem sucesso no RioDivulgação

Publicado 30/07/2021 10:57

Comida preferida de nove entre dez fluminenses, fazer churrasco ficou mais fácil e prático. Há um ano, os sócios Lucas Desiderio, Caio Ribeiro e Gustavo Gomes resolveram empreender e abrir uma loja virtual de delivery de churrasco. Isso mesmo! O “Kitchef” oferece tudo o que é necessário para realizar aquele encontro especial com familiares e amigos.

surgiu em meio a, na Baixada Fluminense, e vem ganhando terreno em diversos bairros do Rio de Janeiro. Os fundadores se declaram fãs de churrasco e viram na dificuldade de reunir os amigos durante o pior período do coronavírus para tomar a iniciativa.

Amigos criam delivery de churrasco e fazem sucesso no Rio Divulgação

“No início, começamos vendendo o churrasco para os clientes realizarem o churrasco de forma reservada em casa, com pouca quantidade. Nós pensamos na dificuldade da pandemia, na dificuldade de ir ao mercado comprar os produtos. Enfim, nossa ideia foi dar praticidade”, afirma Gustavo.O Kitchef dispõe de carnes nacionais e importadas e pode ser adquirido a partir de R$ 99,90 (para seis pessoas). A entrega é feita em toda a, de segunda a segunda. Os interessados podem entrar em contato por meio das redes sociais do Kitchef.Uma parceria entre o Kitchef e a Santa Massa está garantindo a entrega deda marca para os clientes. A panificadora é famosa e, no segmento de pão de alho, está presente em 23 estados, além do Paraguai e Bolívia, 700 cidades aproximadamente e mais de 35.000 pontos de venda. Conta com mais de 700 colaboradores e amigos, produzindo mais de 400 mil pães por dia.