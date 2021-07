Sirenes são reativadas em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 30/07/2021 09:44

Duque de Caxias - A Superintendência de Defesa Civil de Duque de Caxias iniciou nesta semana a reativação no sistema de alerta e alarme para emergências no município. O mecanismo conta com 18 sirenes distribuídas nos quatro distritos. Já foram reativadas cinco sirenes de Xerém, duas no Gramacho, uma no Centenário, uma no Parque Fluminense, uma no Corte Oito e uma no Pantanal.



O superintendente de Defesa Civil, André Xavier, informou que até o início do mês de agosto todas as sirenes estarão em pleno funcionamento.

“O município se encontra em estado de normalidade em relação às fortes chuvas. Até o período de alerta todas as ações de prevenção e resposta estarão alinhadas”, ressalta o superintendente.