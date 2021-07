Estado do Rio tem mais de 2,5 mil vagas de estágio e jovem aprendiz - Reprodução

Publicado 30/07/2021 11:23 | Atualizado 30/07/2021 11:29

Baixada Fluminense abriu mais 2.687 novos postos de trabalho formais em junho deste ano, quase o dobro do saldo observado no mês de maio (+1.355) ao analisarmos, de forma agregada, todos os setores econômicos (indústria, comércio, serviços e agropecuária). No acumulado do ano, o saldo foi de 8.408 contratações. A análise feita pela Firjan, a partir da Duque de Caxias possui o maior saldo positivo da região no acumulado de 2021 (+3.857). Duque de Caxias - Aabriu mais 2.687 novos postos de trabalho formais em junho deste ano, quase o dobro do saldo observado no mês de maio (+1.355) ao analisarmos, de forma agregada, todos os setores econômicos (indústria, comércio, serviços e agropecuária). No acumulado do ano, o saldo foi de 8.408 contratações. A análise feita pela Firjan, a partir da plataforma Retratos Regionais , mostra ainda quepossui o maior saldo positivo da região no acumulado de 2021 (+3.857).

A alta caxiense vem sendo puxada pelo setor de serviços, que contratou 743 pessoas em junho deste ano; seguido pela indústria e construção com 370 pessoas contratadas. Dentro do setor de serviços, a Alimentação foi quem mais contratou, seguida da construção.

“A indústria fluminense encerrou o semestre com as contratações em alta. Importante também destacar que já foram reabertas quase nove em cada dez vagas perdidas de março a junho de 2020. Considerando o ritmo de recuperação, é bastante provável que o estoque de trabalhadores industriais pré-pandemia seja recuperado nos próximos meses no estado”, ressalta Rodrigo Santiago, presidente do Conselho Empresarial de Economia da Firjan.

