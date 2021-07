Nonato - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

NonatoLUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Publicado 31/07/2021 10:54

Rio - O meia contratado pelo Fluminense, Nonato, vai poder fazer a sua estreia pelo clube carioca neste sábado. O jogador, de 23 anos, foi relacionado por Roger Machado para a partida contra o Criciúma válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Confira os relacionados do #TimeDeGuerreiros para a partida contra o Criciúma. Vamos, Tricolor! pic.twitter.com/pC2TsfTM7Z — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 31, 2021

O Tricolor terá dois desfalques considerados titulares para o confronto. O zagueiro Nino, que serve a seleção brasileira na disputa dos Jogos Olímpicos em Tóquio e o atacante Caio Paulista, que está lesionado. Além deles, Raúl Bobadilla também segue fora por contusão.

O Fluminense precisa vencer por dois gols de diferença no Maracanã para conseguir se classificar. No jogo de ida, a equipe de Roger Machado perdeu por 2 a 1. A Copa do Brasil não tem mais o gol fora como critério de desempate, então, em caso de vitória tricolor por um gol de diferença, a decisão da vaga será nas penalidades.