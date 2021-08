Brasil x França no vôlei - AFP

Brasil x França no vôlei

Publicado 01/08/2021 02:06 | Atualizado 01/08/2021 02:08

Japão - Brasil e França protagonizaram um verdadeiro espetáculo de vôlei na madrugada deste domingo. No último jogo da fase de grupos nas Olimpíadas, as duas seleção fizeram um jogão de quase três horas que acabou com a vitória do time brasileiro por 3 sets a 2 (parciais de 25/23, 37/39, 25/17, 21/25 e 20/18)

O Brasil conseguiu controlar bem a partida no primeiro set. Jogando melhor, o time de Renan Dal Zotto se manteve sempre à frente do placar. A França até fazia um jogo correto e não deixava a Seleção construir uma distância muito grande, mas acabava esbarrando nos bons saques e contra-ataques do time brasileiro, que fechou em 25/23.

Em seguida, as duas equipes protagonizaram o melhor set das Olimpíadas. Em uma disputa que durou mais de 50 minutos, nenhum dos times conseguiu se desgarrar muito no placar, que esteve sempre próximo. Após diversos vai-vens no placar e inacreditáveis 11 set points, a França conseguiu empatar a partida e fechar o set em 39/37.

A derrota não abalou o Brasil, que voltou com tudo para o terceiro set. Aproveitando os erros do time francês e explorando seu poder ofensivo, principalmente com Wallace, que viveu grande noite, a Seleção não teve dificuldades para voltar à frente do placar com 25/17.

No quarto set, a história parecia que iria se repetir. O Brasil voltou ligado e chegou a abrir cinco pontos de vantagem. No entanto, a França conseguiu se encontrar novamente no jogo e embalou na segunda metade do set, passando à frente no placar. Os europeus fizeram 25/21 e levaram a partida para o tie-break.

O capítulo final deste jogão não poderia ser diferente: um set lá e cá, com as duas equipes sempre encostadas no placar. A França saltou a frente e esteve muito perto de vencer a partida. No entanto, os europeus desperdiçaram quatro match points e acabaram levando a virado do time brasileiro, que venceu por 20/18.

Agora, o Brasil precisa esperar para conhecer seu adversário nas quartas de final. Ainda há chances remotas de a equipe terminar na liderança do grupo, mas o mais provável é o segundo lugar. Caso a posição seja confirmada, a Seleção enfrentará o terceiro colocado do grupo B, que será disputado entre Japão e Irã, que se enfrentam ainda neste domingo.