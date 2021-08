Rayssa Leal conquista medalha de prata no skate street - Breno Barros/rededoesporte.gov.br

Rayssa Leal conquista medalha de prata no skate streetBreno Barros/rededoesporte.gov.br

Publicado 31/07/2021 18:04

Rio - Neste sábado (31), após pedido de um fã, a ex-BBB Juliette e a medalhista olímpica Rayssa Leal, medalha de prata no skate pelos Jogos Olímpicos de Tóquio, estão "ensaiando" encontro na rede social para se conhecerem pessoalmente.

Através de sua rede social, Juliette está comentando e incentivando os atletas olímpicos, além de já ter elogiado a beleza de atletas brasileiros de modo geral. Acontece que a skatista Rayssa Leal entrou na brincadeira após um internauta pedir para que as duas personalidades se conhecessem, dizendo que seria o "encontro de fadas".



Em seguida, Juliette aprovou na hora o encontro com a medalhista olímpica, que também disse que quer conhecer a sister. Juliette foi a campeã do BBB21 e é uma sensação da internet, assim como, Rayssa Leal, de 13 anos, que é a atleta mais jovem e a primeira a conquistar medalha na estreia do skate pelos Jogos Olímpicos.

Eu querooo — Juliette (@juliette) July 28, 2021