Goiás anunciou a contratação de Fellipe Bastos, ex-Vasco.Foto: Divulgação/Goiás

Publicado 31/07/2021 16:56

Rio - Neste sábado (31), o Goiás anunciou a contratação do volante Fellipe Bastos, de 31 anos, ex-jogador do Vasco, para a sequência da temporada no Campeonato Brasileiro da Série B. O atleta assinou contrato com o Esmeraldino até o fim deste ano.

O jogador assistiu à vitória do Goiás sobre o Operário-PR, por 1 a 0, na Serrinha, na última sexta-feira. O jogador realizou exames médicos, foi provado e assinou contrato com o Verdão da Serra. Fellipe não atua desde o dia 1º de novembro de 2020.

A última partida do volante foi justamente contra o Goiás, quando ainda atuava pelo Vasco, pelo Campeonato Brasileiro. Nascido no Rio de Janeiro, o volante iniciou nas categorias de base do Botafogo e passou por clubes como Vasco, Corinthians, Ponte Preta, Grêmio e Sport. Fora do Brasil, o jogador atuou também no futebol da Holanda, Portugal, Suíça e Emirados Árabes Unidos.

