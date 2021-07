Felipe - Reprodução

Publicado 30/07/2021 10:17

Rio - A Justiça do Rio deu 15 dias para o Vasco pagar uma dívida no valor de R$ 2.706.749,94 com o ex-jogador do clube, Felipe. A decisão foi tomara na última quarta-feira pela juíza Juliana Ribeiro Castello Branco, da 53ª Vara do Trabalho do Rio do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região (TRT-1). Segundo informações do site "Esportes News Mundo", o caso tramita desde 2013.

Caso o Vasco não faça o pagamento dentro do prazo estipulado pela Justiça, pode sofrer com penhoras e bloqueios. As penhoras são em relação a bens e créditos do clube junto a terceiros, já os bloqueios têm relação com as contas online do clube.

“Valendo-se dos meios ordinários (BACEN, Mandado de Penhora e Avaliação, INFOJUD e RENAJUD), bem como das medidas coercitivas auxiliares (inscrição no BNDT e SERASA), interpretando-se o silêncio como concordância da aplicação das medidas anteriormente referidas” disse a juíza, que intimou Felipe a se pronunciar.

A cobrança do ex-jogador é relação a sua última passagem por São Januário, entre 2010 e 2012. Sua rescisão na época se deu justamente por atrasos nos pagamentos, fazendo com que o jogador conseguisse sua liberação do clube através de liminar.