O vasco demitiu o técnico Marcelo Cabo após empate contra o Náutico em 1x1, fora de casa. Lisca "doido", que tinha recusado o Botafogo, foi anunciado como novo treinador do Cruzmaltino. - Vitor Brügger/Vasco

O vasco demitiu o técnico Marcelo Cabo após empate contra o Náutico em 1x1, fora de casa. Lisca "doido", que tinha recusado o Botafogo, foi anunciado como novo treinador do Cruzmaltino. Vitor Brügger/Vasco

Publicado 31/07/2021 07:30

Rio - Recém-chegado ao cargo de técnico do Vasco, Lisca vem analisando o elenco do clube carioca e em parceria com o departamento de futebol cruzmaltino poderá sugerir a contratação de reforços. A gestão trata o atual grupo como base, mas a contratação de alguns reforços pontuais vem sendo debatida no clube carioca. As informações são do portal "globoesporte.com".

Publicidade

Após o jogo contra o São Paulo, o técnico afirmou que existe a possibilidade do clube carioca contratar reforços para a posição de volante e de lateral-esquerdo. No entanto, ainda não há um posicionamento geral sobre as principais carências do elenco cruzmaltino.



Um nome que apareceu no radar do Vasco, de acordo com informações do portal "globoesporte.com" foi o do atacante Osvaldo, atualmente no Fortaleza. Com passagens por São Paulo e Fluminense, o atleta chegou a conversar com o clube carioca, mas as tratativas não evoluíram. No entanto, Lisca vai avaliar o atleta e se quiser contar com ele, outra investida poderá ser feita.