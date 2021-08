Presidente Jair Bolsonaro - Reprodução

Publicado 31/07/2021 17:33

Rio - Na tarde deste sábado (31), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), publicou um vídeo em sua rede social com cenas de atletas brasileiros que foram eliminados nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Na publicação, Bolsonaro manifesta apoio à delegação brasileira e diz que é preciso "relevar algumas claras injustiças".

"Tudo tem um propósito. É agradecer a Deus, aprender com as quedas, relevar algumas claras injustiças, levantar a cabeça e seguir em frente. Desistir jamais! Esse é o espírito do nosso povo. Todo apoio e força aos atletas do Brasil que estão dando o seu melhor nas Olimpíadas", disse Bolsonaro.

- Tudo tem um propósito. É agradecer a Deus, aprender com as quedas, relevar algumas claras injustiças, levantar a cabeça e seguir em frente. Desistir jamais! Esse é o espírito do nosso povo. Todo apoio e força aos atletas do Brasil que estão dando o seu melhor nas Olimpíadas. pic.twitter.com/8nvwvALdps — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 31, 2021

No vídeo, aparecem os atletas Altobeli da Silva, que não conseguiu se classificar nos 3.000 m com obstáculos, a judoca Maria Portela, o mesa-tenista Hugo Calderano e o surfista Gabriel Medina. Na última segunda-feira (26), Bolsonaro mencionou a medalha de prata conquistada no skate pela atleta Rayssa Leal, pelos Jogos Olímpicos de Tóquio.

"Teve uma menina agora que teve medalha de prata no skate, né? Em 1º de junho, se não me engano, eu zerei, zerei não, eu passei de 20% para 2% o imposto de importação do skate. Ela não ganhou por causa disso. Mas eu passei para 2% exatamente para estimular a garotada a usar o skate. É esporte", disse Bolsonaro.