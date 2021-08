Fernando Scheffer - Satiro Sodré/CBDA

Publicado 31/07/2021 16:51

Rio - O nadador brasileiro Fernando Scheffer não tira as mãos da medalha de bronze olímpica desde que a conquistou na prova dos 200m livre, em Tóquio. Inspirado em Cesar Cielo, que guardou no bolso uma de suas medalhas conquistadas em Pequim 2008, o atleta disse que irá manter a medalha sempre com ele.

"Se depender de mim, vou guardar no bolso para o resto da vida! Eu ontem dormi com ela pertinho da cama. Ainda não sei o que vou fazer, mas acho que um mural com muito carinho para guardá-la", contou o atleta, que já está no Brasil, no CT do Time Brasil, no Rio.

O atleta medalhista olímpico disse ainda que não se acostumou com a ideia de ter marcado a história do esporte brasileiro aos 23 anos.

"Eu acho que não tive tempo de pensar muito nisso. Essas características de ser calmo e reservado me ajudam muito. Nas competições eu tento fazer coisas com calma para manter a tranquilidade na hora de competir. E eu não posso perder isso agora: manter o foco e a calma. A verdade é que a ficha não caiu", explica.