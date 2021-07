André Jardine - Lucas Figueiredo/CBF

Japão - A vitória magra por 1 a 0 diante do Egito garantiu a classificação da seleção brasileira de futebol masculino para as semifinais das Olimpíadas. Já disputando medalha, o Brasil encara o México na próxima terça, e a partida já preocupa o treinador André Jardine. Na coletiva após o jogo, o técnico admitiu que a equipe cometeu apenas um "único pecado".

"Um jogo bastante duro, bastante difícil, contra uma seleção que se classificou com muitos méritos numa chave muito complicada e teve resultados importantes, não perdeu para a Espanha, era a defesa menos vazada até agora. Sabíamos que seria um jogo que iria nos exigir paciência, mentalidade sempre muito forte e atenta, e que a gente teria que matar nas chances que tivéssemos, que não seriam muitas. Talvez o único pecado foi não ter conseguido realmente fazer o segundo gol que daria uma tranquilidade maior. Mas foi um jogo dentro do que a gente esperava. Acho que não vai nenhum jogo mais na Olimpíada com placar elástico, serão sempre jogos muito apertados", falou o treinador.

O Brasil abriu o placar aos 36 minutos do primeiro tempo e não conseguiu mais aumentar o placar. Mesmo com 12 finalizações na partida, a seleção de Jardine ainda tomou alguns sustos por parte do Egito na reta final da partida. Apesar do ataque ter sido pouco eficiente, o treinador vê evolução:

"Estamos repetindo o time, ganhando entrosamento e aumentando o repertório aos poucos. As situações que a gente vai vivenciando na competição vão nos dando experiências que vamos aproveitando. O próprio jogo da Costa do Marfim tivemos que defender o tempo todo com um jogador a menos, acho que isso nos fortaleceu muito como equipe. Depois, a adaptação que tivemos no segundo tempo contra a Arábia, trabalhando muitas vezes com linha de cinco para não sofrer muito em cima da última linha. Esses pequenos ajustes vão somando, dando experiência, e equipe também vai tendo oportunidade de identificar como o adversário joga e escolher sempre a melhor estratégia", concluiu.