Sarah MenezesFoto: Reprodução/TV Globo

Publicado 31/07/2021 18:43

Rio - Durante a transmissão da disputa por equipes nos Jogos Olímpicos, a judoca Sarah Menezes apareceu com a filha, Nina, de dois meses, e o instante foi mostrado pelo narrador Luís Roberto, da Rede Globo, que disse que era um "momento iti malia".

"Enquanto a luta está parada, vou mostrar um momento 'iti malia'. A Sarah está com a sua filha, Nina, de dois meses. Que maravilha, que momento", disse Luís Roberto.

Após o momento, Sarah, a primeira mulher a conquistar medalha de ouro no judô pelos Jogos Olímpicos, riu da situação. Além dela, Cristiane, que participou das Olimpíadas como comentarista do futebol feminino, apareceu com o filho, Bento, que sujou o seu uniforme durante o confronto contra a Holanda.