Bruno Guimarães - Divulgação/CBF

Publicado 31/07/2021 18:21

Rio - Após a vitória da seleção brasileira sobre o Egito, neste sábado, Bruno Guimarães comemorou a classificação para as semifinais do torneio de futebol masculino dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Ainda no gramado, o meia festejou o triunfo, que deixa o Brasil um pouco mais perto do ouro olímpico pela segunda vez seguida.

"Faltam dois jogos dificílimos, que teremos pela frente. Está chegando a hora. Estou muito feliz, feliz pelo meu desempenho, pelo desempenho da equipe. O sonho continua, vamos que vamos!", disse Bruno Guimarães.

Apesar do placar magro, a seleção brasileira teve grande atuação neste sábado. Com grande volume de jogo, a equipe criou várias oportunidades e poderia ter construído uma vitória mais elástica Bruno Guimarães chamou atenção para isso e pediu mais precisão nos próximos confrontos.

"Foi um jogo de muita intensidade. A gente sabia que eles iam se fechar e buscar um contra-ataque, uma bola parada. A gente conseguiu um gol no primeiro tempo, mas faltou matar. Fazer o primeiro, procurar fazer o segundo para deixar a gente mais tranquilo lá atrás", alertou.

O Brasil volta a campo nesta terça-feira contra o México, que neste sábado goleou a Coreia do Sul por 6 a 3, em Yokohama. O jogo está marcado para as 5 horas (de Brasília) e vale vaga na grande final da Olimpíada de Tóquio-2020.

