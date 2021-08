Técnico da seleção brasileira feminina de vôlei: Zé Roberto - Foto: Divulgação

Publicado 31/07/2021 16:22

Rio - O técnico da seleção brasileira feminina de vôlei, José Roberto Guimarães, está otimista com recuperação da levantadora Macris. A atleta sofreu uma entorse no joelho direito no terceiro set do confronto contra o Japão. No entanto, o técnico afirma que ela poderá retornar "mais rápido que achávamos".

"A Macris está bem. Já caminhou e fez exercícios. Fiquei muito feliz em ver, ela está super positiva. O Brasil inteiro está torcendo por ela. Fernandinho [fisioterapeuta] está fazendo um grande trabalho. Não vamos sacrificar a Macris, lógico, mas acho que a veremos jogar mais rápido do que achávamos. Esta está movimentando bem o pé", disse Zé Roberto.

Após a vitória contra a Sérvia neste sábado (31), Zé Roberto não poupou elogios para a atuação da levantadora Roberta, induzindo que a atleta está "carregando o piano" após uma boa adaptação com o estilo de jogo.

"Em toda a sua trajetória, a Roberta sempre se manteve muito tranquila em momentos de crise. Isso também dá uma segurança grande. Ela conseguiu colocar todas as jogadoras no jogo e foi fundamental. A Macris é mais veloz e mais rápida, mas a adaptação da Roberta foi muito boa nos treinamentos e agora, tendo de carregar esse piano sem a Macris. E isso é muito bom! Deixa o time mais forte e confiante", disse técnico da seleção brasileira feminina de vôlei.

