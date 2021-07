Antony e Richarlison - AFP

Antony e Richarlison AFP

Publicado 31/07/2021 15:47

Amsterdã (HOL) - Ex-jogador da seleção holandesa e atual diretor de futebol do Ajax, da Holanda, Marc Overmars vetou qualquer possibilidade de negociar o atacante brasileiro Antony, que está com a seleção olímpica, com o Bayern de Munique. No início da última semana o site "ge.globo" noticiou o interesse do clube alemão.

Segundo o dirigente, a transferência do brasileiro não é uma opção nem mesmo se o Bayern conseguir desembolsar o valor estipulado para comprar o atleta, que gira na casa dos 183 milhões de reais.

Publicidade

"Ele (Antony) está jogando conosco há apenas um ano. E ainda tem muito a crescer aqui. Os jogadores que jogam no nosso clube há vários anos são os que estão prontos para dar o próximo passo. Sua transferência não é uma opção", disse Overmars, em entrevista à revista holandesa Voetbal International.

O São Pualo, clube que revelou Antony, lamenta de longe essa recusa por parte o Ajax, já que tem direito a 20% do valor de venda que for acima dos 16 milhões de euros, valor pago pelo clube holandês na transferência do atleta. Antony tem contrato com o Ajax até 2025.