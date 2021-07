gabigol - foto: Alexandre Vidal / Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 31/07/2021 15:42

Rio - Conhecido por ser um zagueiro firme, Lugano comentou sobre a personalidade de Gabigol, parecida com a sua. Durante o programa 'Futebol na Veia', o zagueiro uruguaio disse acreditar que a autoestima do atacante pode fazer bem para o futebol, deixa o esporte mais atrativo e foge ao normal.

“Ele foge da mídia dos jogadores atuais, é politicamente incorreto muitas vezes… Tem uma linguagem corporal de autoestima. gosta de desafiar os rivais, gosta de treta. Quando vemos o Gabigol, estamos vendo o futebol de 20 anos atrás. Ficamos esperando o jogo para ver como ele se comporta em relação aos rivais e companheiros. O principal de tudo é que ele dá conta do recado. Essa personalidade serviu para ele se sentir forte e confiar nele, é um jogador que desequilibra”, disse.

Lugano também relembrou um encontro que teve com Gabigol, a época no Santos. Durante o clássico paulista, o ex-jogador se manteve firme com o atacante, mas conta que o atacante não tentou intimidá-lo em nenhum momento.

“Tive a sorte de jogar contra ele quando estava no Santos, tinha 20 anos. Deu duas canetas em mim sabendo que iria apanhar, e apanhou. E me desafiou novamente. Eu gosto muito porque o futebol precisa desse tempero e dessa rivalidade. Além do que joga, é uma personalidade que faz bem ao futebol brasileiro e sul-americano e o Renato sabe lidar muito bem”, concluiu.