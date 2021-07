Flamengo x ABC Foto: Marcelo Cortes / Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Flamengo x ABC Foto: Marcelo Cortes / FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 31/07/2021 08:00

Com cinco vitórias em cinco jogos e 21 gols marcados, o Flamengo vive grande momento desde que Renato Gaúcho chegou ao clube. Neste domingo, o duelo é com o Corinthians na Neo Química Arena, às 16h, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para este jogo, Renato Gaúcho terá os reforços caseiros de Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís, jogadores poupados no meio de semana contra o ABC. A tendência é que o treinador não poupe ninguém diante do Timão e tenha força máxima, com Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Arão, Diego, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol.

Publicidade

Renê, com uma lesão muscular na coxa direita, será desfalque e não tem prazo para retornar aos gramados. Com isso, o jovem Ramon, do Sub-20, será chamado por Renato Gaúcho para ficar no banco de reservas.

Com dois jogos a menos, o Flamengo está na sexta colocação na tabela do Brasileirão, com 21 pontos ganhos. Precisa vencer para não se distanciar do líder Palmeiras, que tem 31 pontos.