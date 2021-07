Michael, atacante do Flamengo - Divulgação

Publicado 30/07/2021 23:14

O atacante Michael, do Flamengo, concedeu entrevista para um canal no Youtube e revelou que teve pensamentos suicidas ainda na época em que Jorge Jesus comandava o Flamengo em 2020, ano em que foi contratado junto ao Goiás após ser eleito a revelação do Brasileirão na temporada anterior.

"Eu tive depressão no ano passado, sofri muito com isso. Na época, eu estava no hotel e quis me suicidar. Me veio pensamentos ruins e eu queria saber como era me jogar do prédio. Então, eu gritei por socorro, pela minha mulher, pelo doutor Tanure, Diego Ribas, Diego Alves, Filipe Luís, o Rafinha, o Marcos Braz também. Eles me fizeram ser querido, ser abraçado. Eles tiveram um cuidado comigo, que ninguém antes tinha feito", contou Michael em entrevista ao Canal Barbaridade.

"Por isso, eu comecei a fazer psicólogo, psiquiatra. Hoje, eu continuo fazendo, mas apenas uma vez na semana. Sou muito grato pelo que fizeram por mim. Não tenho vergonha de falar isso porque depressão quase todo mundo tem, mas ninguém quer assumir. Orgulho não serve para nada, só serve para nos matar. A gratidão que eu tenho pelo Flamengo, pelos profissionais principalmente, será para o resto da vida. Quando eu mais precisei de um amigo, o Flamengo estendeu a mão para mim."

"No momento em que eu mais precisei de um amigo, os funcionários do Flamengo estenderam a mão para mim. Deus usa pessoas para te ajudar. Hoje, posso falar que depressão tem cura, pelo menos para mim teve. Eu consigo exercer minha profissão melhor. Teve um dia que não estava conseguindo concentrar e aí cheguei no quarto do Jesus e disse "me manda embora, rescinde meu contrato, sei lá faz o que bem entender". Eu chorava, não conseguia me expressar direito. Não conseguia dormir sozinho. Ele disse que não me mandaria embora. Me perguntou se eu dormiria bem em casa e disse para eu ir."

"Fiquei sozinho 12, 15 dias e nunca mais tive Síndrome do Pânico - comentou Michael, também agradecido ao amigo Thiagão, compositor, autor do rap "Setembro Amarelo", que o ajudou em momentos mais complicados."

Atualmente, a comissão técnica do Flamengo não conta com um profissional da área de psicologia. O último foi Alberto Ferreiras, demitido no começo de 2019, quando teve mudança na gestão do clube. Neste ano, Michael deu a volta por cima e tem tido atuações de destaque, principalmente após a chegada de Renato Gaúcho ao time do Flamengo