FlamengoFábio Costa/Ag.O Dia

Publicado 29/07/2021 19:31

O Flamengo vai com time quase todo titular para pegar o ABC nesta quinta-feira, às 20h, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no Maracanã. Renato Gaúcho por poupar apenas Gustavo Henrique, Rodrigo Caio e Filipe Luís, que não foram relacionados e serão substituídos por Bruno Viana, Léo Pereira e Renê, respectivamente.

Isla, poupado contra o São Paulo no final de semana, está de volta. O Flamengo vai a campo com Diego Alves; Isla, Bruno Viana, Léo Pereira e Renê; Arão, Diego, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.

No banco de reservas está Rodrigo Muniz, que está em negociação avançada com o Fulham, da Inglatera, e pode dizer adeus ao Flamengo neste domingo. Bruno Spindel e Marcos Braz, a dupla de dirigentes do Rubro-Negro que está na Europa, devem sacramentar a transação nesta sexta-feira.