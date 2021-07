Marcelo Barreto - Reprodução

Marcelo BarretoReprodução

Publicado 28/07/2021 13:12 | Atualizado 28/07/2021 13:22

Rio - O jornalista Marcelo Barreto afirmou, nesta terça-feira, durante o programa ''Ohayo Tóquio', do SporTV, que o Flamengo estava sem atletas na Olímpiada e que o clube 'pegava carona' na torcida de outros competidores, como no caso do campeão olímpico do surfe Italo Ferreira, assumidamente flamenguista.

O jornalista se corrigiu em seguida, dizendo que 'cometia uma injustiça', o que não adiantou para torcedores que usaram as redes sociais para criticar o apresentador do SporTV.

Publicidade

"Estou recebendo uma lista aqui... O Isaquias (Queiroz, canoagem), a Rebeca Andrade, a Flavinha (ambas da ginástica) são atletas do Flamengo, que tem sete representantes nos Jogos Olímpicos. Então eu cometi uma injustiça aqui anteriormente ao dizer que não tem. Mantenho o que eu disse sobre pegar carona na torcida dos atletas. Acho que apoio é mais importante que torcida. Mas a gente precisa dar a informação correta", disse o jornalista.

Mesmo com a correção, o jornalista foi criticado por torcedores que discordavam do posicionamento pro comunicador. O Flamengo postou um longo texto nas redes sociais do perfil olímpico do clube, onde reforça o apoio aos esportes olímpicos

Publicidade

"O Clube de Regatas do Flamengo se orgulha em ser um dos maiores formadores de atletas olímpicos do país. São mais de 800 rubro-negros em todas as categorias da Gávea, que estão constantemente nos pódios nacionais e internacionais.

Somos Flavinha, somos Rebeca, somos Isaquias Queiroz - o maior medalhista do país em uma única edição de Jogos Olímpicos - e tantas outras estrelas que trazem alegrias ao Brasil com sua dedicação, superação e raça em todas as competições - diz trecho do texto, que cita ainda outros nomes como Eliza Ramos e Duda Diniz, do judô, e Jacky Godmann, na canoa, e a cria da Gávea Naná Almeida, na natação, ambos estreantes em Olimpíadas.

Publicidade

"Atletas que defenderam e que ainda defendem o Manto com raça e amor, honrando sempre nossa tradição. Somos 14 no Japão e mais de 42 milhões no mundo inteiro com vocês. Vamos, Flamengo!", concluiu o perfil, que marcou ainda os perfis nas redes de veículos do Esporte da Globo.