Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Rodolfo Landim, presidente do FlamengoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 28/07/2021 12:59

Rio - O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, foi denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF) por gestão fraudulenta e envio indevido de recursos. Ele e representantes das empresas Mare e Mantiq, são acusados de terem lesado os fundos de pensão Funcef, Petros e Previ. As informações são do portal "UOL".

Além do mandatário rubro-negro, os nomes dos outros denunciados são: Nelson José Guitti Guimarães, Demian Fiocca, Geoffrey David Cleaver e Gustavo Henrique Lins Peixoto. A operação se chama Greenfield. A denúncia aponta que o FIP Brasil Petróleo 1, fundo gerido pelos executivos, remeteu dinheiro para o exterior, algo proibido pelo regulamento do FIP.

Publicidade

De acordo com o MPF, o rombo estimado é em torno de R$ 100 milhões. Segundo o órgão, a empresa americana Deepflex teria sido utilizada na operação. O dinheiro teria sido irregularmente remetido para o exterior e a companhia faliu, fazendo sumir todo o dinheiro que havia recebido.



Publicidade



A manobra que teria viabilizado a suposta irregularidade consistiu na criação das empresas Brasil Petróleo e Participações SA e Deepflex do Brasil. Essas empresas teriam sido utilizadas como fachada, com o objetivo de aplicar na Deepflex. O recurso teria sido utilizado por empresas do Brasil, que enviavam para o exterior.