Publicado 29/07/2021 10:56

Rio - Renato Gaúcho nunca escondeu o sonho de comandar o Flamengo. Agora no cargo, o treinador já tem novas metas para realizar junto ao clube Rubro-Negro: ser campeão da Libertadores. Em entrevista à FlaTv, o técnico - classificado para às quartas do torneio - falou sobre a força do elenco e o desejo pelo título:

"O que estou preparando ou não para Libertadores… A gente quer ganhar! A gente trabalha pra ganhar. A gente está nas quartas já. Sabemos o quanto é difícil porque o Flamengo quer ganhar e os outros também querem ganhar. Então, tudo é difícil. Em qualquer competição que você entra… Ainda mais sendo Flamengo, todo mundo quer enfrentar e ganhar o Flamengo", disse antes de completar:

"Nós estamos no caminho certo, a cada jogo que passa, a gente tem melhorado em todos os sentidos e é lógico que o nosso objetivo maior é a Libertadores, mas a gente nunca vai deixar um Copa do Brasil ou o Brasileiro. O elenco que o Flamengo montou, a gente vai andando nas três competições. “Ah, vamos ganhar as três?”, gostaria muito, mas é difícil. A gente trabalha pra isso, pra ganhar todas, mas do outro lado temos adversários que também querem ganhar. É nesse sentido aí e a Libertadores não é diferente. É um sonho que eu tenho, conquistar a Libertadores pelo Flamengo com esse grupo", concluiu Renato.

O ex-jogador já conquistou a Libertadores em duas oportunidades: em 1983 pelo Grêmio como jogador e 2017, novamente com o tricolor gaúcho, como treinador.