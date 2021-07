Time do Flamengo comemora um dos 15 gols marcados na 'Era Renato Gaúcho' - Fábio Costa/Ag.O Dia

Publicado 29/07/2021 09:00

Rio - Embalado após sequência de goleadas, o Flamengo volta suas atenções agora para o primeiro duelo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (29), às 20h, no Maracanã. O adversário da vez será o ABC-RN, que disputa a Série D do futebol brasileiro. O rival do Rubro-negro já eliminou o Botafogo nesta edição do torneio.

A equipe comandada por Renato Gaúcho vem de quatro vitórias consecutivas, sendo três goleadas. Desde que o novo comandante assumiu, o Rubro-negro balançou as redes por 15 vezes. Contra o ABC, nada de diferente. A expectativa é de vermos mais uma vez um Flamengo agressivo e querendo, agora num torneio eliminatório, fazer o resultado elástico para definir o confronto já no Rio de Janeiro.

Uma vitória na noite desta quinta-feira pode representar também o melhor início de um treinador comandando o Fla. O último treinador a vencer suas cinco primeiras partidas foi Cuca, em 2009, sendo todas pela Taça Guanabara (na época o primeiro turno do Campeonato Carioca).

O favoritismo do clube da Gávea é nítido. Elenco vencedor, recheado de craques e com uma receita extremamente superior ao clube do Rio Grande do Norte. Do outro lado, o ABC carrega tradição local, mas num momento ruim de sua história. Apesar de liderar, o clube do nordeste disputa a Série D do Campeonato Brasileiro.

Algo que pode levantar o astral do ABC é a sequência de resultados positivos. O time comandado por Moacir Jr vem de três vitórias consecutivas na quarta divisão. Na atual edição da Copa do Brasil, o Alvinegro Potiguar eliminou Rio Branco-VN, Botafogo e Chapecoense, e quer repetir a boa campanha de 2014, quando chegou até as quartas de final.

O escolhido para apitar a partida foi Marielson Alves Silva, que será auxiliado por Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Elicarlos Franco de Oliveira, todos da Bahia. O quarto árbitro será Ricarle Gustavo Gonçalves Batista. Vale lembrar que, a partir dessa fase, a Copa do Brasil começa a ter a presença do árbitro de vídeo. O responsável pelo VAR será Gilberto Rodrigues Castro Junior, de Pernambuco.

Flamengo e ABC se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 20h, no Maracanã.