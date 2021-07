Gabigol e Renato Gaúcho: próximo desafio é contra o São Paulo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 29/07/2021 23:07

O Flamengo está voando baixo nas mãos do técnico Renato Gaúcho. Em cinco jogos com o novo comandante, o Rubro-Negro conseguiu cinco vitórias, marcou 21 gols e sofreu apenas dois. Com os resultados positivos, o bom clima no ambiente rubro-negro também reina e tem espaço até para brincadeiras entre o comandante e Gabigol.

"Ele não saiu irritado. É o chatão do grupo. Ele é chato de manhã, de dia, de tarde, chato o dia todo. Ele é um dos jogadores que não gostam de sair. Mas aí cabe ao treinador. Chatão ele vai ser. Deixa que o treinador sabe lidar. Tem mais uns três ou quatro fominhas que não gostam de sair. Não tem cláusula no contrato que não pode tirar. Mas sempre com jeitinho, falando com eles, mas tem hora que precisam sair para descansar e dar oportunidade ao companheiro que está entrando", disse Renato.

Veja outros assuntos da coletiva:

Rodízio do elenco



- A gente tem que pensar jogo a jogo, degrau a degrau. Ontem conversei com alguns jogadores, e eles estavam cansados. São jogadores que vêm num ritmo muito grande, jogando praticamente todas as partidas. Hora de o treinador entrar em ação, conversar, trocar ideias e dar uma segurada em alguns jogadores.

Liberação de público



- Sempre elogiei o grupo do Flamengo. Aonde vamos chegar? Não sei. Quero chegar no topo de todas as competições. Eu gosto de vencer, é o que passo quase diariamente para o meu grupo. Temos que pensar sempre na partida, amanhã já pensamos no Corinthians. Sempre em busca de vitórias. O Flamengo, na chegada, é muito forte. Estou torcendo, mais do que nunca, para que possam reabrir o Maracanã, porque nosso grupo vai ficar muito mais forte com o apoio da nossa torcida no Maracanã.

Momento de Pedro no Flamengo:



- O Pedro é um jogador que admiro bastante. Ontem falei alguns minutos com ele. Infelizmente, hoje, ele joga numa posição em que temos o Gabriel. São dois grandes jogadores. Tem jogos que posso encaixar os dois. No momento em que jogamos com dois extremos abertos, mais Pedro e Gabriel, nosso meio-campo fica muito exposto. Isso nao quer dizer que nao possam jogar juntos, mas têm quase as mesmas características.