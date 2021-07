Fã de Lewandowski, Gabigol bate papo com centroavante e elogia: 'Melhor do mundo' | Flamengo | O Dia

Resenha entre Gabigol e Lewandowski - Foto: Reprodução

Publicado 30/07/2021 14:19

Rio - Nesta sexta-feira (30), o Flamengo transmitiu em seu canal oficial a resenha entre o atacante Gabigol com o centroavante Lewandowski, do Bayern de Munique. O bate papo foi organizado entre o Rubro-Negro e o clube alemão.

Antes de iniciar a conversa, Lewandowski iniciou o bate papo dizendo que a transmissão era novidade para ele, dizendo que me sinto bem, é muito interessante falar com o Gabi. Fazer online é algo novo, mas é do outro lado do mundo. Estou feliz de estar aqui e conversar com ele", disse o centroavante polonês.

Em retribuição, Gabigol agradeceu e elogiou o atacante do Bayern de Munique ao dizer que "o prazer é todo meu. É um cara que dispensa comentários. Sou muito fã. É muito legal poder falar com um cara que sou fã e que é o melhor do mundo", disse o atacante do Flamengo.

A resenha caminhou entre os dois atacantes compartilhando experiências nos seus respectivos clubes. O polonês comentou sobre como era a rotina no Bayern, enquanto Gabigol foi questionado sobre a adaptação na Europa, quando jogou na Itália e em Portugal.

"O aspecto físico é muito importante, e é por isso que gosto de misturar, não só nos treinos de finalização, mas treinos físicos no campo, de cruzamentos ou algo do gênero, porque o foco tem que estar sempre no mais alto nível", explicou o polonês.

Por fim, Lewandowski ensinou o Gabigol a falar "obrigado" em polonês, enquanto o atacante do Flamengo ousou e ensinou o centroavante do Bayern de Munique a falar em português "Eu vou jogar no Flamengo".