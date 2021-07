Torcida do Flamengo - DHAVID NORMANDO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Torcida do FlamengoDHAVID NORMANDO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 30/07/2021 12:47

Rio - Conhecido como "joven pistolero" no chile, o meia Gonzalo Fierro, campeão brasileiro de 2009 pelo Flamengo, anunciou sua aposentadoria dos gramados nesta quinta-feira (29). Versátil, o chileno acumulou jogos na lateral-direita, como meia central e ofensivo. Seu carisma nos gramados foi marca registrada em sua passagem pelo Rubro-negro.

Enquanto esteve defendendo as cores do Fla, Fierro levantou três canecos: os estaduais de 2009 e 2011, além do Brasileirão de 2009, na brilhante campanha de recuperação da equipe dirigida por Andrade. O meia está na história do clube por ser o primeiro jogador chileno contratado pelo clube da Gávea. Ao todo, ele defendeu o Fla em 92 jogos e marcou dois gols.

Publicidade

Gonzalo Fierro foi revelado pelo Colo-Colo, do Chile, em 2002. Após as três passagens pelo Flamengo, o meia retornou ao clube chileno, onde permaneceu até 2019. Sua última equipe como profissional foi o AC Colina, também do Chile.