Hugo Moura e Rodrigo Muniz estão de saída do FlamengoAlexandre Vidal

Publicado 30/07/2021 19:35 | Atualizado 30/07/2021 19:36

O Flamengo iniciou a preparação para pegar o Corinthians em treino nesta sexta-feira. Os titulares na goleada sobre o ABC na última quinta-feira fizeram trabalhos regenerativos. No campo, os reservas fizeram um coletivo contra atletas do time sub-20. As ausências na atividade foram Hugo Moura e Rodrigo Muniz.

O volante, que será emprestado ao Lugano, da Suíça, e o atacante, próximo de ser vendido ao Fulham, da Inglaterra, treinaram em separado dos demais jogadores e não serão relacionados para pegar o Corinthians no domingo, às 16h, na Neo Química, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os dois casos estão em trâmites finais para que o Flamengo oficialize os desfecho. Hugo Moura será emprestado até junho de 2022, e o Rubro-Negro não receberá compensação financeira, mas terá opção de compra ao término do vínculo.

Em relação a Muniz, Bruno Spindel e Marcos Braz estão em Lisboa, em Portugal, finalizando a operação junto com um dos representantes do atacante. O Fulham irá pagar 8 milhões de euros, cerca de 50 milhões de reais, por 80%, para ter o jogador, que assinará contrato de cinco anos com o time inglês. O pagamento será feito da seguinte forma: 4 milhões de euros à vista + 4 milhões em uma segunda parcela, que será quitada em 2022.

Como o Desportivo Brasil é dono de 50% dos direitos econômicos de Rodrigo Muniz, o Flamengo negociou com o time paulista a aquisição de um percentual maior. Ou seja, do valor total da operação, o Flamengo ficará com cerca de R$ 42 milhões. O Rubro-Negro ainda manterá 20% de uma futura venda do atleta de 20 anos.