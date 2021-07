Maracanã, Flamengo. - Gilvan de Souza / Flamengo

Rio - O Flamengo encara o ABC nesta quinta-feira, às 20h, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no Maracanã. A curiosidade é que o duelo será jogo de número 2.100 do Rubro-Negro no estádio que tem sido a casa do time durante anos.

Pelo levantamento feito pela reportagem, o Flamengo tem 2.099 jogos no Maracanã, palco de tantas glórias na história do clube, sendo 1.155 vitórias, 509 empates e 435 derrotas.

Para tentar mais uma vitória no Maracanã, o Flamengo terá equipe mista para pegar o ABC. Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís, poupados por questões físicas, não foram relacionados e devem ser substituídos por Bruno Viana, Léo Pereira e Renê, respectivamente.