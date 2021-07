Luisa Stefani e Laura Pigossi - AFP

Luisa Stefani e Laura PigossiAFP

Publicado 31/07/2021 14:43 | Atualizado 31/07/2021 14:47

A medalha de bronze conquistada por Laura Pigossi e Luisa Stefani no tênis, nas Olimpíadas de Tóquio, na madrugada deste sábado, foi comemorada por Guga. O tricampeão de Roland-Garros, considerado o maior tenista masculino da história do Brasil, publicou em sua rede social uma mensagem parabenizando a dupla pelo feito. Essa foi a primeira medalha do brasil no esporte. Fernando Meligeni também comemorou a conquista.

"VITÓRIA HISTÓRICA!!! Parabéns pela conquista desse nosso sonho, medalha inédita pro (sic) tênis brasileiro!!! Simplesmente FANTÁSTICO", publicou o ex-tenista, que foi o número um do ranking mundial masculino em 2000.

Publicidade

Laura Pigossi e Luisa Stefani ganharam as rivais Elena Vesnina e Veronika Kudermetova do Comitê Olímpico Russo derrubando cinco matchpoints das adversárias. Foram sete pontos seguidos para as brasileiras, que viraram o set final de 9 a 4 para 11 a 9.

"Ainda não caiu a ficha, mas estou muito feliz por jogar minha primeira Olimpíada e conseguir medalha. Jogar ao lado da Lu e representar o Brasil me emociona muito. Ainda não sei o que estou sentindo", disse Laura Pigossi.

Publicidade

A atleta chegou a mencionar Guga em uma de suas entrevistas, quando disse que a partida a fez se transportar para quando era mais jovem. "Me fez lembrar de um Campeonato Brasileiro que joguei quando tinha 12 anos, em que vi o Guga pela TV. Aquela imagem me fez pensar o que é jogar por uma nação", disse Laura Pigossi, em entrevista após o fim da partida.



O ex-tenista brasileiro, Fernando Meligeni, medalhista de ouro nos Jogos Panamericanos de 2003, em Santo Domingo, também parabenizou as compatriotas através da sua rede social. Em sua postagem, o agora comentarista esportivo da ESPN falou na dupla como um exemplo para uma geração.

Publicidade

"Normalmente tenho bastante facilidade para escrever depois de um grande feito de alguém. Faço isso com o coração e isso me permite ser direto ao ponto. Hoje eu não consigo. A alegria, a admiração e o orgulho é muito maior que palavras lindas ou agradecimentos. Hoje o tênis viveu um dia importantíssimo na sua história. Hoje vivenciamos duas guerreiras que para muitos eram desconhecidas trazerem a tão desejada medalha que todos os tenistas desejaram e correram atrás por anos", compartilhou Meligeni.

Publicidade

"Luísa e Laura trouxeram muito mais que o bronze, trouxeram ensinamentos e exemplo a toda uma geração. Quanta atitude em quadra, quanta alegria, punho fechado. Meu Deus, quanta entrega. Vocês não tem ideia como estamos aqui meninas. Obrigado por me deixarem no sofá da sala da minha casa chorando e sem conseguir falar. Parabéns e muito obrigado @laurapigossi e @luisastefani", concluiu.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gustavo Kuerten (@gugakuerten)

Publicidade







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernando Meligeni OLY (@meligeni)