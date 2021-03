Anitta e Lipe se beijam em reality na ilha Reprodução do Instagram

Por MH

Publicado 17/03/2021 00:37 | Atualizado 17/03/2021 01:13

Lipe Ribeiro, affair de Anitta, teria utilizado a canção “Presentinho”, de Guga Nandes, como parte da conquista da cantora. O influenciador digital se revelou fã do do pagodeiro quando deixou a 12ª Edição do reality A Fazenda. “Ele me disse que aproveitou para enviar para Anitta para dizer que ele era o presentinho dele”, revelou Guga, aos risos, em entrevista ao Meia Hora Ao Vivo na noite desta terça-feira (16).





Considerado a nova aposta de pagode no Brasil, Guga Nandes é carioca e iniciou na música cantando na igreja e em programas de calouros na TV. Apadrinhado por Mumuzinho e Ferrugem, viralizou em 2020 com a faixa “Presentinho”, do projeto “Pra não desgrudar”, que também virou DVD. Recentemente, o YouTube liberou neste mês uma lista com dez nomes da música brasileira para ficar de olho ao longo de 2021. Confira a íntegra da entrevista: