Matheus CunhaLucas Figueiredo/CBF

Publicado 31/07/2021 10:32

Japão - O camisa 9 da seleção brasileira olímpica, Matheus Cunha, sofreu uma contratura muscular na coxa esquerda. Autor do gol que deu a vitória e a classificação para a seleção brasileira sobre o Egito por 1 x 0, o atacante não preocupa para a semifinal contra o México.

O atacante, artilheiro da seleção nesse ciclo olímpico com 20 gols, vai seguir em observação pelos médicos da CBF nos próximos dias. O jogador precisou ser substituído no começo do segundo tempo. Paulinho entrou na vaga deixada pelo camisa 9.