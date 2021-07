Ponta-direita Alê - Foto: Daniel LEAL-OLIVAS / AFP

Publicado 30/07/2021 19:00

Rio - Em entrevista ao portal "UOL", a ponta-direita do da seleção brasileira feminina de handebol, Alexandra de Nascimento, a Alê, ressaltou a importância de conquistar a medalha olímpica na modalidade pelos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Na carreira, a atleta foi considerada a melhor jogadora do mundo em 2012, além de ter cinco participações nas Olimpíadas. O Brasil ocupa a terceira colocação do grupo B, com uma vitória, empate e uma derrota, somando cinco pontos. O próximo confronto será na madrugada deste sábado (31), contra a Suécia, às 4h15.

A atleta sonha com a medalha olímpica no handebol, por isso, comenta sobre as últimas partidas e projeto o próximo confronto para decidir a vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio. "Demonstramos contra as russas, contra a Hungria e também contra a Espanha que brigamos de igual para igual com todas as seleções. A nossa chave é muito difícil e nós já sabíamos disso. Começamos muito bem e infelizmente a derrota veio. Ia acontecer, as outras seleções também perderam jogos", disse Alê.

"Vamos passo a passo, pensando somente nas próximas adversárias, não pensando lá na frente. Primeiro temos que nos classificar, focar no agora. A medalha olímpica está na nossa cabeça sim, mas temos que ter os pés no chão, cabeça fria e humildade para chegar lá", complementou Alê.

