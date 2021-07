Brasil x Espanha no handebol - AFP

Publicado 29/07/2021 00:34

Japão - O Brasil perdeu pela primeira vez no handebol feminino nas Olimpíadas de Tóquio. Na madrugada desta quinta-feira, a equipe foi derrotada pela Espanha pelo placar de 27 a 23 no Yoyogi National Stadium

O Brasil começou a partida com tudo e chegou a abrir quatro gols de vantagem. No entanto, não conseguiu manter o ritmo na segunda metade da primeira etapa e viu as espanholas crescerem na partida. Com o jogo equilibrado, o primeiro tempo terminou empatado em 13 a 13.

No segundo tempo, porém, o Brasil sofreu com a goleira Navarro, que fez 18 defesas, e teve dificuldade para marcar. Na Espanha, Cabral foi a principal arma ofensiva e fez a diferença para que as espanhóis saíssem vitoriosas por 27 a 23.

O Brasil volta à quadra no próximo sábado, às 4h15, contra a Suécia.