Publicado 25/07/2021 00:35 | Atualizado 25/07/2021 00:47

Japão - A seleção brasileira feminina de handebol estreou nas Olimpíadas na noite deste sábado com um jogo eletrizante diante do Comitê Olímpico da Rússia. Em um duelo bastante disputado, as equipes empataram em 24 a 24 em uma partida que ficou indefinida até os últimos segundos.

As duas equipes fizeram uma partida extremamente equilibrada. No primeiro tempo, apesar de a Rússia estar sempre à frente, o Brasil esteve sempre colado no placar. No entanto, as atuais campeãs olímpicas (ainda com a bandeira Rússia na Rio 2016) foram para o intervalo com a vantagem de 14 a 12.

Na volta para o segundo tempo, o Brasil conseguiu equilibrar ainda mais a partida e chegou a virar na reta final. As russas, no entanto, não se entregaram e as duas equipes passaram a se alternar na frente do placar. Porém, ninguém conseguiu terminar a partida em vantagem e placar ficou em 24 a 24.

O Brasil volta à quadra no handebol feminino na próxima segunda-feira, às 23h, contra a Hungria.