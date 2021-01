Gauthier Mvumbi foi surpreendido com o vídeo do ídolo O´Neal: "Um sonho que se torna realidade" Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 18:46

Cairo - Ao lado do ídolo Shaquille O'Neal, de 2,16cm, congolês Gauthier Mvumbi, de 1,92cm, não levaria a melhor numa disputa pelo alto. Na quadra de handebol, no entanto, o pivô, de 130kg, tem sido um dos destaques no Mundial Masculino do Egito. Os oito gols marcados na competição, quatro sobre a Argentina e mais quatro contra a Dinamarca, atual campeã olímpica, não evitaram a derrota da República Democrática do Congo nas duas primeiras rodadas, mas colocaram os holofotes em direção a Mvumbi. O maior reconhecimento foi o vídeo gravado pelo lendário astro da NBA.

"Um sonho que se torna realidade e que não acredito nele ... meu ídolo, minha estrela, eu te agradeço por sua mensagem e seu apoio. Eu não entendo muito bem o que está acontecendo, mas o que eu tenho a dizer para você: viva seu sonho e lute pelo que você é", disse Mvumbi.

Medalhista de ouro nas Olimpíadas de Atlanta, em 1996, do Mundial do Canadá, em 1994, pelos Estados Unidos, e quatro vezes campeão da NBA, Shaquille gravou um 'story' do Instagram e brincou com a comparação com Mvumbi, chamado de O'Neal do handebol no Cairo.



"Estão dizendo que você é o Shaquille O'Neal do handebol. Que história é essa?", brincou Shaq.

Filho de imigrantes congoleses, Mvumbi nasceu em Chartres, na França, onde defende o Dreux, da Quarta Divisão do handebol francês. O sobrepeso não suprime a qualidade do pivô. Com 130kg, dificulta a marcação pela habilidade e potência física. Chamado de 'El Gigante', Mvumbi está surpreso com a repercussão de suas atuações e é o trunfo da seleção do Congo na busca da primeira vitória na competição contra o Barein, nesta terça-feira.