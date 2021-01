Seleção não joga bem, perde a terceira seguida e segue sem vencer no Mundial de Handebol do Egito Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/01/2021 18:50

Cairo - A derrota para a Alemanha, por 31 a 24, neste sábado, no Cairo, aumentou o jejum do Brasil no Mundial Masculino de Handebol do Egito e esgotou a chance de terminar a competição entre as oito melhores seleções. Nono colocação no Mundial de 2019, sediado na Dinamarca e na Alemanha, a Seleção terá a última chance de vitória na despedida contra o Uruguai, na segunda-feira.

Brasil e Alemanha entraram em quadra já eliminados. Os alemães venceram o primeiro tempo por 16 a 12 e o segundo, por 15 a 12, fechando o jogo com a vitória por 31 a 24. Com a sequência de dois empates e duas derrotas até o início do jogo, os brasileiros se fecharam em busca de uma reação após problemática preparação para o Mundial, marcada pelo corte de três titulares diagnosticados com o novo coronavírus, às vésperas do embarque para o Egito, e um conturbado momento nos bastidores da própria confederação. O técnico Marcus Tatá foi outro sentido desfalque devido à infecção de covid-19.

O próximo desafio do Brasil será o pré-olímpico na Noruega, entre 12 e 14 de março. A competição dará duas vagas para os Jogos de Tóquio. Além de Brasil e da anfitriã Noruega, Coreia do Sul e Chile estão na disputa.