O jogador do Aston Villa Jack Grealish - AFP

Publicado 30/07/2021 18:03 | Atualizado 30/07/2021 18:04

O Manchester City pode ter se decidido a abrir os cofres para contratar seu novo meia, mas o alvo não é Messi. De acordo com jornais britânicos, o time treinado por Guardiola está interessado no armador Jack Grealish, do também inglês Aston Villa. O valor da proposta seria de 117 milhões de euros, cerca de R$ 712 milhões de reais.

Se for confirmada nesse valor, a ida do atleta para o Manchester City será a maior aquisição já feita por um clube inglês na história. A transação supera, inclusive, a de Paul Pogba, que movimentou 105 milhões de euros pagos pelo irmão United a Juventus, em 2016.

Jack Grealish foi formado na base do Aston Villa e estreou na equipe principal em 2013. Desde então, o atleta permanece no time da cidade de Birmingham, que fica a aproximadamente 160 km de Londres. Ao todo, o atleta disputou 213 jogos e possui 32 gols pelo clube.

Em maio, especulava-se que o clube de Guardiola estaria disposto a pagar algo entre entre 50 e 70 milhões de euros para tirar Messi do Barcelona. A negociação, contudo, não se concretizou.