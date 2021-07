Kanu - Vitor Silva / Botafogo

KanuVitor Silva / Botafogo

Publicado 30/07/2021 17:38

Rio - Através de nota publicada nesta sexta-feira, o Botafogo comunicou os retornos dos zagueiros Kanu e Joel Carli aos treinamentos do grupo. O goleiro Igo, do sub-20 e que treina com os profissionais, também está liberado. O volante Romildo, com quadro viral (negativo para Covid-19), será desfalque no clássico contra o Vasco.

Kanu teve lesão muscular na coxa esquerda com ruptura de fibras musculares e foi liberado pelo departamento antes do tempo previsto. Já o argentino Joel Carli teve lesão na coxa direita e passou por um tratamento mais longo.

Publicidade

Apesar dos retornos importantes para o grupo, o técnico Enderson Moreira o volante Romildo, autor do gol na vitória contra o Confiança, por conta de um quadro viral apresentado. O jogador realizou teste para Covid-19, que deu resultado negativo para a doença.



Os atletas Igo, Carli e Kanu retornaram aos treinamentos com o grupo.



Destaque para a recuperação de Kanu, que teve lesão muscular com ruptura e foi liberado antes do previsto.



Romildo apresentou um quadro infeccioso viral e será desfalque. O teste de Covid-19 deu negativo. pic.twitter.com/N1HKrjufnd — Botafogo F.R. (@Botafogo) July 30, 2021